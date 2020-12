Erstmals in der Vereinsgeschichte des HC Wiener Neudorf musste die Generalversammlung aufgrund der Covid-Pandemie in virtueller Form über die Bühne gehen. Kein Novum stellt hingegen die Besetzung des Vorstands dar: Paul Pultar wurde im Amt des Obmanns bestätigt, wie auch Bernhard Sekyra (Obmann-Stellvertreter), Daniela Dragosits (Kassier) und Klaus Liegle (Schriftführer) in ihren Funktionen.

„Wir haben viel erreicht, aber der Weg ist noch nicht zu Ende“, ist Pultar weiterhin voller Tatendrang. In Pultars Amtszeit – er ist seit acht Jahren im Vorstand, seit 2015 als Obmann – fallen große Errungenschaften des HC Wiener Neudorf. Darunter die erfolgreichen Teilnahmen an den United World Games (größtes Nachwuchs-Turnier Anm.), die Durchführung des Bundesliga-Final-Four, oder die Verpflichtung von Spitzentrainer Cedric d‘ Souza.

Dazu kommen zahlreiche Medaillen im Nachwuchs- und Damenbereich. Für die kommenden Jahre hat Pultar konkrete Ziele: „Den Nachwuchsbereich auf breitere Beine stellen, ein Staatsmeistertitel bei den Erwachsenen und Europacup wollen wir wieder einmal spielen.“