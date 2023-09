Wiener Neudorf: Schwere Verletzung und Auftaktremis

Vor dem ersten Punktespiel der Wiener Neudorfer Damen gegen Post SV musste die Mannschaft einen schweren Schock verdauen: Kathi Hefter wollte nach einjähriger Pause ein Comeback feiern, erlitt aber im Training neuerlich eine schwere Verletzung. Wieder riss das Kreuzband, wieder im selben Knie. Damit fällt sie ein weiteres Jahr aus. Die Damen aus Wr. Neudorf wollten für Kathi den Sieg holen, am Ende gab es aber nur ein 2:2. Wr. Neudorf war vor der Pause feldüberlegen und konnte auch durch Birgit Pultar in Führung gehen. Als Selina Scheibenbauer nach der Pause eine Strafecke verwertet, sieht es nach einem Sieg der Neudorferinnen aus. Aber die kampfstarken Wienerinnen schlagen zurück, können einen Siebenmeter zum Anschlusstor verwerten und erzielen sogar noch den Ausgleich. Schade, dass die Sedy-Girls einige Chancen liegen lassen. Im Penalty-Shootout kann zumindest noch der Zusatzpunkt gewonnen werden.

Die Wiener Neudorfer Herren starteten als Aufsteiger in die 2. Bundesliga gegen Favorit HC Wien und schlugen sich dabei beachtlich, auch wenn es am Ende keinen Punkt gab. Zu ehrfürchtig hatte man das Spiel begonnen und das nützten die erfahrenen Gäste aus. Erst nach der Pause war Wr. Neudorf voll im Spiel und fand auch gute Torchancen vor. Am Ende gab es aber eine 2:4-Niederlage, aber die Erkenntnis, dass man in der neuen Liga durchaus mithalten kann.

Am kommenden Wochenende müssen die Damen bei Meister AHTC antreten (Sonntag, 18 Uhr, Hockeystadion). Da werden Punkte wohl schwer zu erringen sein. Auch die Herren müssen am Sonntag auswärts antreten und treffen am Postplatz auf den HC Hernals (14 Uhr).