Titeltraum ist ausgeträumt

Aufgrund des neuen Spielmodus musste am vergangenen Wochenende Neudorfs Hockey-Damen gleich zwei Mal gegen die Titelverteidigerinnen vom AHTC antreten. Am Samstag können die Niederösterreicherinnen noch mithalten, können trotz hohem Druck der Wienerinnen einen 1:0 Rückstand mit einem sehenswerten Treffer ausgleichen. Die Entscheidungen zum 1:2 fiel erst im Sieben-Meter-Schießen.

Das zweite Spiel am Sonntag ging so weiter, wie das Erste begann: Der AHTC macht von Anfang an Druck und verwertete eine Ecke zur 1:0-Führung. Die Neudorferinnen finden kein Mittel gegen das Pressing der Wienerinnen, kassierten das 0:2, mit dem dritten Treffer war der Traum der Neudorferinnen endgültig vorbei.

Somit spielen die Wiener Neudorferinnen kommenden Sonntag im Rahmen des Final-Four-Turniers um den 3. Platz. Gegner wird Arminen sein, die sich gegen den WAC geschlagen geben mussten. Die Chancen für die Wiener Neudorferinnen gegen Arminen zu gewinnen stehen gut, konnten sie doch in den letzten Begegnungen punkten.

Im Damen Finale stehen sich somit WAC und AHTC gegenüber.