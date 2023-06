Traum vom Finale lebt

Nur noch zwei Spiele. Im Halbfinale wartet am kommenden Wochenende für die Wiener Neudorfer Hockey-Damen der AHTC. Und die Wienerinnen gehen als Favorit in dieses Duell, haben sie doch im Grunddurchgang schon zwei Mal gegen Wr. Neudorf gewonnen und dabei keinen Treffer erhalten. Zudem ist der AHTC auch Titelverteidiger – eine harte Aufgabe, die da auf die Truppe von Trainer Christian Sedy wartet.

Dennoch gibt sich der Trainer zuversichtlich: „Wir waren bei beiden Niederlagen knapp dran, haben aber in den entscheidenden Momenten dumme Eigenfehler gemacht. Wenn wir das abstellen können, dann ist auch eine Überraschung möglich!“ So wie in der Halle, wo Wr.Neudorf als Außenseiter im Endspiel Favorit AHTC biegen konnte.

Für Christian Sedy „Schnee von gestern, weil man die Halle kaum mit dem Feld vergleichen kann!“. Für den AHTC spricht der breitere Kader und das Mehr an internationaler Erfahrung.

Das Halbfinale wird erstmals in zwei Spielen ausgetragen. Für einen Außenseiter eine zusätzliche Hürde, denn zwei Mal binnen 24 Stunden den Favoriten ein Bein zu stellen ist schwer.

Und trotzdem – der Final-Traum der Neudorfer Damen lebt. „Zumindest ein Spiel gewinnen, dann geht es ins Penalty-Shoot-Out“, rechnet Sedy vor. Und da sieht er durchaus Chancen für sein Team: „Dann lastet auf den Wienerinnen viel Druck und wir haben mit Torfrau Michaela Streb eine exzellente Penalty-Killerin!“

Am Samstag steigt das erste Halbfinale in Wiener Neudorf (18 Uhr), das Rückspiel findet am Sonntag im Wiener Hockey-Stadion statt (18 Uhr).

Im zweiten Halbfinale matchen sich der WAC und Arminen.