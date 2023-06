Trauma abgehakt

Auch 10 Tage nach dem großen Hockey-Final-Turnier sitzt der Schmerz bei den Neudorfer Hockey-Damen noch tief. „Bronze war machbar, hätten wir uns holen müssen“ resümiert Trainer Christian Sedy, gibt sich aber kämpferisch: „Daraus müssen wir lernen und intensiv für die nächste Saison arbeiten. So ein Abfall im Saison-Finale darf uns nicht wieder passieren.“

Beim Abschluss der Neudorfer Woche wurde der HC Wiener Neudorf, der heuer sein 70-jähriges Bestehen feiert, in großem Rahmen präsentiert und geehrt. Denn immerhin gelang den Damen ja der Staatsmeistertitel in der Halle, war Marianne Pultar beim Gewinn der Silber-Medaille bei der Hallen-Hockey-Weltmeisterschaft dabei und schließlich konnten die Herren auch den Aufstieg in die Bundesliga II fixieren. Und die Tatsache, dass der Verein seit Jahrzehnten immer wieder Spitzenspieler und Spitzenspielerinnen herausbringt, ist auch bewundernswert. So wurde ja beim aktuellen Final-Turnier in Wiener Neudorf Post-Spieler Maxi Scholz die Torschützenkrone überreicht — und dieser Spieler lernte in Wr. Neudorf den Hockeysport und wurde hier im Nachwuchs ausgebildet. Ebenso wie der Torschützenkönig der deutschen Liga Michi Körper.

Und die nächsten Talente kündigen sich schon an. In Wiener Neudorf wurde ein Spieltag des Bewerb der Minis ausgetragen. Nach dem großen Finale der Staatsmeisterschaft durften sich die Meister von Übermorgen präsentieren. Und Wiener Neudorf feierte jeweils 2:1 Siege gegen Universitas und HC Graz, verteidigte dabei die Tabellenführung und ist nach wie vor unbesiegt. Und auch die U14 aus Wr. Neudorf blieb erfolgreich: 8:0 Sieg beim HC Prater. Damit wurde die Frühjahrssaison mit drei Siegen aus drei Spielen beendet.