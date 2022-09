Verkehrte Welt bei Landesfinale: Wr. Neudorf jubelte, Mödling nicht

Werbung

Noch bevor die Meisterschaft startet, gab es für die beiden Hockey-Bezirksvereine Wiener Neudorf und Mödling die Möglichkeit des Kräftemessens. Mit den NÖ Landesmeisterschaften in Wr. Neudorf erfolgte der Startschuss für die neue Feldhockey-Saison.

Dabei gingen die Gastgeberinnen im Damenbewerb und die HG Mödling bei den Herren als Favorit ins Rennen. Der Titel wurde jeweils als Lokalderby ausgespielt – mit überraschendem Ausgang. So mussten sich die Wiener Neudorfer Bundesliga-Damen den Mödlingerinnen aus der 2. Liga mit 2:4 im Penalty-Shootout geschlagen geben. Bei den Herren setzten sich hingegen die Underdogs aus Wr. Neudorf (C-Liga) gegen den Zweitligisten aus Mödling mit 2:1 durch. Für die Favoriten also eine verpatzte Generalprobe vor dem Meisterschaftsstart. Im Nachwuchs gewann Mödling im U14-Bewerb klar mit 6:1 gegen Wiener Neudorf. In der U12 benötigte der HC gar 14 (!) Penaltys im Shootout für den Gewinn des ersehnten Landestitels.