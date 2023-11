Wiener Neudorferinnen vor schwerer Hallensaison

Die erste Hälfte der Feld-Meisterschaft ist Geschichte, ab sofort geht es in die Halle. Und dort warten auf die Damen aus Wiener Neudorf schwere Herausforderungen, immerhin ist man Titelverteidiger und spielt dazu im Februar im Hallen-Europa-Cup.



Wie zufrieden waren Sie mit der Herbst-Saison?

Trainer Christian Sedy: „Da uns immer wieder Spielerinnen gefehlt haben und wir eine ganze Menge Ausfälle hatten, kann man sagen, dass es ganz gut gelaufen ist. Speziell defensiv haben wir viel richtig gemacht, in der Offensive müssen wir im Frühjahr aber noch zulegen.“



Wie schwer wird es, den Titel in der Halle zu verteidigen ?

Sedy: „Enorm schwer, wir sind die Gejagten und das ist eine neue Situation für uns. Aber wir werden darauf vorbereitet sein. Und wenn alle fit sind und wir auch wieder das nötige Spielglück haben, dann ist wieder einiges möglich.“



Worauf wird es in der Hallen-Saison ankommen?

Sedy: „Sicher auf die Chancenauswertung und speziell auch auf die Strafecken-Ausbeute. In der Defensive stehen wir sehr sicher und lassen wenig zu, aber vorne müssen wir effizienter werden. Daran müssen wir vermehrt arbeiten.“



Einige Spielerinnen werden fehlen, wie schwer wiegen diese Ausfälle?

Sedy: „Sehr schwer. Einige müssen die Hallensaison wegen vorangegangener Verletzungen auslassen, anderer fehlen aus privaten Gründen. Wir sind daher gezwungen, Spielerinnen umzuschulen, auf neuen Positionen einzusetzen. Und das benötigt Zeit. Unsere neue Spanierin wird auch Zeit brauchen, um sich einzufügen. Also überall kleine Baustellen, aber die Titelentscheidung fällt erst am Final-Four-Wochenende. Bis dahin haben wir noch etwas Zeit.“



Ihr startet gleich am 18. November gegen den AHTC und einen Tag später gegen den WAC. Ein schweres Programm.

Sedy: „Der Auftakt hat es in sich, aber da wissen wir gleich, wo wir stehen. Für mich ist der AHTC der klare Favorit für die Meisterschaft. Dieses Team hat den größten und qualitativ besten Kader. Ob das dann reicht, wird man sehen.“



Die Wünsche für die kommende Hallen-Saison und das anschließende Frühjahr?

Sedy: „Jeweils das Halbfinale erreichen. Und dann ist alles offen - wir wollen überraschen. Ganz klar ist es, dass wir jene Spiele, die wir im Herbst nur unentschieden gespielt haben, im Frühjahr gewinnen wollen. Und natürlich wünsche ich mir, dass alle Spielerinnen gesund bleiben und wir weiterhin als geschlossene Einheit auftreten.“