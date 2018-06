Am Freitag um 15.30 Uhr fällt im Wiener Neudorfer Franz-Fürst-Freizeitzentrum der Startschuss für das diesjährige Final Four-Turnier der Hockey Bundesliga. Beim größten Hockey-Ereignis Österreichs werden 18 Mannschaften mit über 300 Spielern im Einsatz sein.

Für Paul Pultar, Obmann von Gastgeber HC Wiener Neudorf, Ehre und Herausforderung zugleich: „Es wird ein hartes Wochenende, umfangreiche Arbeiten sind nötig. So muss etwa ein TV-Turm errichtet werden. Aber wir sind guter Dinge, dass wir uns als guter Gastgeber präsentieren.“ Sportlich wird es für den Gastgeber jedenfalls im Final Four der Damen Bundesliga spannend: Da treffen die Wiener Neudorferinnen im Halbfinale auf den AHTC. Trainer Christian Sedy kennt die Ausgangslage: „Die drei Teams an der Spitze – Meister Arminia, der AHTC und der WAC – liegen dicht zusammen und haben einen großen Vorsprung auf uns. Das zeigt, dass wir Außenseiter sind.“

Wiener Neudorf mit Außenseiter-Chancen

Dennoch rechnet sich Sedy nicht zuletzt aufgrund des Heimvorteils Chancen aus: „Bei so einem Finalturnier ist viel möglich. Wir benötigen einen perfekten Tag um ins Finale einzuziehen, haben aber nichts zu verlieren. Wir konzentrieren uns auf uns, schauen nicht auf die anderen Teams.“ Allerdings plagen die Wiener Neudorfer Verletzungssorgen: Sophia Klas und Selina Scheibenbauer werden ziemlich sicher ausfallen, bei Marianne Pultar hofft man, dass der Arzt knapp vor dem Spiel noch „grünes Licht“ gibt. Im letzten Punktspiel vor dem Final Four holten die Blau-Gelben gegen den HC Wien ein 1:1 – Elisabeth Hanisch egalisierte die Führung der Wienerinnen. Immerhin holte man im Penalty-Shoot-out noch den Zusatzpunkt.

Neben dem HC Wiener Neudorf ist auch die HG Mödling beim Final Four Turnier gefordert. Die Herren der Hockeygemeinschaft kämpfen um den Verbleib in der höchsten Spielklasse, müssen im Relegationsspiel gegen den Meister aus der B-Liga, Westend, ran. Dazu gibt es auch noch die Entscheidung in der Herren-C-Liga sowie einige Nachwuchs-Auswahl-Spiele.