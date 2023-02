Wr. Neudorf lächelt wieder vom Thron

Werbung

Vor wenigen Wochen hätten wohl nur wenige ihren Meistertipp auf den HC Wr. Neudorf gesetzt. Da bangten die „Blau-Gelben“ noch um einen Einzug ins Halbfinale.

Doch Wr. Neudorf nahm gerade in der wichtigsten Phase der Meisterschaft an Fahrt auf. Das Resultat: grenzenloser Jubel, Freudentränen und der erste Meistertitel seit 17 Jahren. Dabei mussten die Wiener Neudorferinnen zunächst an Meister WAC vorbei, der im Semifinale mit 4:3 in die Knie gezwungen wurde. Schon da bewies Wr. Neudorf enorme Nervenstärke, drehte einen 0:2-Rückstand.

Wir haben auf eine Medaille gehofft. Dass es Gold wird, ist ein Traum.“ Paul Pultar Obmann HC Wr. Neudorf

Im Finale gegen den AHTC war dann Mentalität gefragt, wieder rannte die Sedy-Truppe einem Rückstand hinterher. Der AHTC führte mit 2:1, hätte den Sack eigentlich schon zumachen müssen. Ganze drei Sieben-Meter vernebelten die Wienerinnen. Wr. Neudorf nahm die „Nachsicht“ an und glich aus, danach ging es in die Verlängerung mit Golden-Goal-Regel. Die Niederösterreicherinnen warteten geduldig auf ihre Chance – und sie sollte kommen. Nach einem langen Ball durch die Mitte stand Top-Torjägerin Marianne Pultar alleine vor der AHTC-Torfrau und schob eiskalt ein. Danach brachen alle Dämme. Meistercoach Christian Sedy war fast sprachlos: „Ich kann es nicht fassen, es ist praktisch alles aufgegangen. Die Mädels haben fantastisch gespielt. Ich bin so stolz.“

Auch Obmann Paul Pultar kam aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus, sprach von einem fast kitschigen Meistertitel: „Wir haben auf eine Medaille gehofft. Dass es Gold wird, ist ein Traum. Und das in dem Jahr, wo wir den 70er feiern.“ Als Draufgabe spielt Wr. Neudorf noch im Europacup.