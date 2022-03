Wr. Neudorfer Duo in Südafrika dabei

Werbung

Für zwei junge Spielerinnen des HC Wiener Neudorf ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen.

Sabrina Hruby und Sophia Klaus empfahlen sich mit ihren Leistungen im blau-gelben Trikot für das Österreichische U21-Nationalteam und sind Teil des Aufgebots, welches ab 1. April in Südafrika um den WM-Titel kämpft. „Eine tolle Sache, sie haben sich das mit ihren Leistungen verdient“, zeigte sich Wiener Neudorf Coach Christian Sedy stolz.

Österreich rückte für gesperrte Russinnen nach

Gleichzeitig ist für den Trainer auch ein weinendes Auge dabei, schließlich fehlen die beiden Stützen in der Vorbereitung und während eines Turniers in Deutschland. Dass Österreich überhaupt in Südafrika am Start ist, hat eigentlich einen unschönen Grund: Die rot-weiß-Rote Auswahl rückte nämlich für die vom Bewerb ausgeschlossenen Russinnen nach. Leicht wird die Aufgabe für Hruby, Klaus und Co. jedenfalls nicht. Schon in der Vorrunde warten mit Titelverteidiger Argentinien, Uruguay und Ex-Weltmeister Korea ordentliche Brocken. Danach warten theoretisch Top-Teams wie Deutschland, die Niederlande oder Südafrika.