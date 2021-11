Wr. Neudorfer Hockeydamen bereit für den Hallenstart

Die Damen-Mannschaften des HC Wiener Neudorf und der HG Mödling können auf ein gelungenes internationales Vorbereitungsturnier in Graz zurückblicken. Wiener Neudorf kam ins Finale, schaltete auf dem Weg dorthin die Lokalkonkurrenz aus Mödling im Halbfinale aus.

Wiener Neudorf startete mit einer perfekten Vorrunde ins Turnier, gewann alle drei Spiele und kassierte nicht einmal einen Gegentreffer.

Daran sollte sich auch im Halbfinale gegen die HG Mödling nichts ändern, die ebenso ohne Gegentor mit 2:0 ausgeschaltet wurde. Die Truppe von Trainer Christian Sedy, der das Coaching allerdings seinem „Co“ Felix Kessler überließ, um sich aus der Distanz ein Bild zu machen, stand somit völlig verdient im Finale. Dort bekam die bis dahin strahlend weiße Weste allerdings Flecken: Neudorf kassierte gegen den HC Wien seine ersten Gegentore, nach der regulären Spielzeit stand es 2:2.

Anschließend ging auch das Penalty-Schießen verloren und Neudorf blieb die Krönung eines nahezu perfekten Turnieres verwehrt. Die Bilanz fiel trotz allem positiv aus. „Das ist in der Halle eine Seltenheit und schon stark“, lobte Sedy seine Mannschaft für die geringe Gegentorquote.

Ab 20. November geht Neudorf in der Halle auf Meisterschaftspunkte-Jagd, die HG Mödling muss bereits kommenden Sonntag in den Hallen-Ligabetrieb ein, muss auswärts beim HC Wien antreten. Das Turnier in Graz beendeten die Mödlingerinnen letztlich auf dem 4. Platz, weil das Spiel um Platz drei gegen Veranstalter Graz verloren ging.