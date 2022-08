Hypo holt zum dritten Mal den Supercup

Werbung

Das neuformierte Team von Herausforderer WAT Atzgersdorf legte in der Startphase gegen Hypo Niederösterreich gleich einmal zwei Tore vor. Der Serienmeister fischte in der Abwehr aber immer wieder Bälle heraus und setzte zu schnellen Kontern an. Mitte der ersten Halbzeit führte der Titelverteidiger bereits mit 10:5. Neo-Atzgersdorf-Coach Danijel Miloradovic reagiert schnell. Die Wienerinnen hielten die Partie offen, kamen auf drei Tore heran. Hypo Niederösterreich tat sich phasenweise im Angriff recht schwer.

Hypo macht zu Beginn der zweiten Hälfte alles klar

Nach intensiven 30 Minuten lagen die Niederösterreicherinnen zur Pause mit 14:10 vorne und zogen nach Wiederanpfiff mit vier Toren in Serie spielentscheidend auf 18:10 weg. Hypo-Cheftrainer Ferenc Kovacs wechselte in bekannter Manier munter durch, setzte auf ein hohes Tempo. Doch Atzgersdorf steckte noch nicht auf, Torfrau Nicole Ivkic glänzte mit ihren Paraden. Mit dem am Ende doch recht klaren 33:18-Erfolg sicherte sich Hypo Niederösterreich in der Sporthalle Krems den WHA Supercup und somit den ersten Titel der Saison 2022/23. Die besten Werferinnen waren Sabrina Hödl und Katrin Betz mit je fünf Toren beziehungsweise Alina Bohnen (sieben Treffer).

Stimmen zum Spiel

Hypo Niederösterreich-Cheftrainer Ferenc Kovacs: „Atzgersdorf hat in der ersten Halbzeit gut mitgehalten. Da haben wir technische Fehler gemacht, Chancen ausgelassen. Danach hat sich unsere längere Bank durchgesetzt.“

„Es war eine ganz gute Leistung, auch wenn noch nicht alles optimal geklappt hat“, meinte Hypo-Torfrau Petra Blazek.

„Wir haben unser Bestes gegeben. In der ersten Halbzeit hatten wir mehr Kraft. Wir haben zu viele technische Fehler gemacht. Wir brauchen noch etwas Zeit. Der Fokus liegt auf Ende der Saison im Mai“, so WAT Atzgersdorf-Coach Danijel Miloradovic.

WAT-Rechtsaußen Lilli Gschwentner: „Das Ergebnis ist nicht wirklich widerspiegelnd. In der zweiten Halbzeit konnten wir von der Ausdauer her nicht mehr mithalten.“