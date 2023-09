European League: Blazek glänzt, Hypo gewinnt

Mit einem Sieg startete HYPO NÖ in die European League Vorrunde. Zur Halbzeit waren die

Gastgeberinnen bereits 16:13 in Führung und es war Torhüterin Petra Blazek, die immer wieder

mit Paraden glänzte.

Doch zu Beginn der zweiten Hälfte drehten die Schwedinnen vom Önnereds HK das Spiel und gingen in Minute 17. das erste Mal in Führung. Es war vor allem das Tempospiel, welches Hypo in der zweiten Hälfte mit etlichen Gegenstößen zu spüren bekam. Am Ende drehte erneut Petra Blazek auf und nahm etliche hundertprozentige Würfe der Gäste weg und ebnete HYPO NÖ den Weg zum Sieg.

Mit einer Zwei-Tore-Führung gelang Hypo eine gute Ausgangslage für das Spiel in Schweden. Das Rückspiel steigt am Sonntag (16 Uhr) in Göteborg.

Im Falle eines Sieges geht es dann gegen den rumänischen Verein CSM Targu Jiu um den Aufstieg in die Gruppenphase.