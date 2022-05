Hypo NÖ legt im WHA-Finale vor

Werbung

Titelverteidiger Hypo Niederösterreich stellt in der Best-of-Three-Finalserie der WHA-Meisterliga auf 1:0. Der Rekordmeister bezwang WAT Atzgersdorf am späten Samstagabend mit 27:21 (17:10). Die zweite Partie findet am kommenden Mittwoch (20.20 Uhr, ORF Sport+ und LAOLA1) in Wien-Alterlaa statt. Für die Gäste aus Atzgersdorf begann die Partie im Hexenkessel Südstadt schon nach 54 Sekunden mit einer ganz kalten Dusche. Spielmacherin Anabel Cosic zog sich beim Zurücklaufen ohne Fremdverschulden eine Verletzung am linken Knie zu, musste vom Parkett getragen werden. Zudem überknöchelte Rückraumspielerin Johanna Failmayer in der vierten Minute (2:2), konnte erst nach längerer Behandlungspause wieder auflaufen. WAT-Cheftrainer Olivier Haunold war gezwungen, früh umzustellen.

Hypo zieht auf sieben Tore davon

Beide Teams drückten von Anpfiff an aufs Tempo, suchten ihr Glück im schnellen Konterspiel. Nach dem 4:4 (6. Minute) zogen die Gastgeberinnen auf 7:4 weg. Die Wienerinnen kamen wieder auf ein Tor heran, aber Nina Neidhart (6 Tore) traf in der 23. Minute zum 12:8 für Hypo Niederösterreich. Der Titelverteidiger im Angriff mit wenigen technischen Fehlern und viel Durchschlagskraft baute die Führung bis zur Halbzeit auf 17:10 auf.

In Durchgang zwei blieb das Tempo weiterhin hoch. Atzgersdorf stand sicherer in der Abwehr und verkürzte durch Johanna Failmayer (4 Treffer) den Rückstand (19:15/42.). Zudem setzten sie im Angriff phasenweise zwei Kreisläuferinnen ein. In der Schlussphase gab die größere Routine des Serienmeisters den Ausschlag. Die Gäste aus der Bundeshauptstadt kämpften 60 Minuten tapfer, konnten aber den 27:21-Auftaktsieg der Niederösterreicherinnen nicht verhindern.

Stimmen zum Spiel

„Wir mussten sehr hart kämpfen, um unser Spiel aufzuziehen“, meinte Hypo-Spielmacherin Johanna Schindler, die ebenfalls sechs Mal traf. „Am Anfang war ich etwas ratlos über unsere Angriffsleistung. Gegen die großen Spielerinnen in der Atzgersdorf-Deckung haben wir viel zu langsam agiert. Und in der zweiten Halbzeit sind wir zu ruhig in die Partie angegangen. Dadurch kam Atzgersdorf heran“, sagte Hypo-Cheftrainer Ferenc Kovacs.

WAT-Rückraumspielerin Johanna Failmayer: „Die Aufholjagd hat uns sehr viel Kraft gekostet. Wir konnten den Rückstand aus der ersten Halbzeit dann nicht mehr aufholen.“ Für Atzgersdorf-Obmann war der frühe Ausfall seiner Spielmacherin Anabel Cosic ein großer Verlust. „Aber wir werden im zweiten Spiel am Mittwoch noch einmal alles hineinlegen. Die Titelchancen in der Best-of-Three-Finalserie sind weiter intakt.“