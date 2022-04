Hypos perfekte Woche

Werbung

Etwas Kopfschmerzen hat Hypo-Trainer Feri Kovacs vor dem vergangenen Wochenende schon. „Wir hatten während der Trainingswoche viele kranke Spielerinnen, waren nicht einmal beim Abschlusstraining am Freitag vollzählig.“ Gegen Wiener Neustadt taten sich die Südstädterinnen auch vergleichsweise schwer (31:24). Der Sieg war allerdings nie wirklich gefährdet. „Wir waren körperlich nicht stark genug, aber es war keine schlechte Partie. Wiener Neustadt ist auch eine gute Mannschaft. Es war halt einmal kein Sieg mit +10-Toren“, analysiert Kovacs das Match nüchtern.

Dank des 21. Siegs im 21. Spiel ist Hypo nun auch fix Grunddurchgangssieger. Fast noch größer war die Freude über den Einzug ins Cup-Halbfinale. Denn nur 16 Stunden nach dem Liga-Spiel führte Hypo Dornbirn im Cup-Halbfinale vor – 40:14. „Ich habe mir Sorgen gemacht, dass wir konditionell vielleicht nicht so mithalten können, aber wir waren sehr konzentriert“, lobt Kovacs. Dornbirn steckte das Vortagsspiel gegen MGA deutlich mehr in den Knochen.

Die Kirsche am perfekten Wochenende: Die WHA U18-Mannschaft holte sich den Meistertitel. Nun geht es in eine Oster-Pause. Bis Freitag wird trainiert, am Samstag gibt es ein Heimprogramm. Sonntag und Montag haben die Spielerinnen frei. Bis auf die Nationalteamspielerinnen, die bereits zum EM-Lehrgang einrücken werden.