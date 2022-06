Mödlinger Tanzstudio hat sich gleich 20 Podestplätze ertanzt

Werbung

Seit einem Jahr gibt es neben Wien auch einen „Indeed Unique“-Standort in Mödling. Das Gründer-Duo Thomas Poms und Lisa Tatzber vereint am Gretel Sätz-Steig (ehemaliges Physikalisches Zentrum) Sport mit Kunst und bieten den Kursteilnehmern die Möglichkeit, verschiedenste Tanzstile zu erlernen, perfektionieren und regelmäßig zu trainieren.

Bei den „Dance Star World Finals“ in Porec (Kroatien) räumten die „Indeed Unique“-Teams einmal mehr ordentlich ab: 20 Podestplätze (7 x 1. Platz, 3 x 2. Platz, 10 x 3. Platz) und viele weitere Topplatzierungen.

„Jede unserer Tänzerinnen, jeder unserer Tänzer ist in der Tat einzigartig und trotzdem ein absoluter Teamplayer“

Darüber hinaus erhielt Rafael Lesage den Spezialpreis für den besten männlichen Tänzer im Urban Chapter, Tatzber & Poms wurde für die „Beste Choreografie“ im Open Chapter ausgezeichnet. „Jede unserer Tänzerinnen, jeder unserer Tänzer ist in der Tat einzigartig und trotzdem ein absoluter Teamplayer“, applaudierten Poms und Tatzber.“ Vom Jüngsten mit gerade einmal vier Jahren bis zu den Erwachsenen sind alle füreinander da und unterstützen einander. Und auch andere Studios und Crews werden angefeuert, bestaunt und die gemeinsame Leidenschaft Tanz gefeiert“.

Zu sehen sind Tanznummern im Rahmen des „Showcase 22“ heute, 15. Juni, im Freizeitzentrum Wiener Neudorf.

Auch in den Ferien wird getanzt. In Mödling werden im August Sommercamps angeboten.

Infos und Anmeldungen: www.indeedunique.com