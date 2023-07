Gumpoldskirchner Michael Weiss holt Startplatz für Ironman-WM

Trotz seiner 42 Jahre gehört Michael Weiss bei den eisernen Männern noch lange nicht zum alten Eisen. Der Gumpoldskirchner Profi-Triathlet belegte beim Ironman in Lake Placid (US-Bundesstaat New York) Platz fünf in einem internationalen Spitzenfeld.

Beim Schwimmen (3,8 Kilometer) lieferte der österreichische Oldie eine solide Leistung ab, stieg nach 55:31 Minuten aus dem Wasser. Auf der ersten Runde war Weiss sogar noch in einer Gruppe mit dem späteren Gesamtsieger Joe Skipper aus Großbritannien. In der zweiten Runde wurde Weiss von langsameren Athleten aufgehalten und riss einen Rückstand von 1:40 Minuten auf.

Starke Radzeit Grundstein für die Top-Platzierung

Auf dem Rad legte Weiss ordentlich zu, spulte auf den 180 Kilometer die zweitschnellste Zeit hinter Skipper ab, wäre Weiss auf der zweiten Runde nicht etwas langsamer geworden, dann wäre auch die Bestzeit im Bereich des Möglichen gewesen. „Ab der Hälfte der zweiten Runde bin ich energetisch eingegangen. Ich musste bei Überholmanövern einige Attacken lancieren und dafür bezahlen. Nach 4:24:14 Stunden im Radsattel schlüpfte Weiss für den abschließenden Marathon in die Laufschuhe.

Bei Schwüle und zeitweisem Regen brauchte Weiss für die 42,195 Kilometer 2:52:11 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 8:17:35 Stunden fehlten dem Niederösterreicher schlussendlich knapp acht Minuten auf das Siegerpodest. Der Ärger darüber, hielt sich aber in Grenzen. „Solide, kann man so lassen. Ich bin absolut zufrieden“, resümierte der Familienvater nach einem alles in allem sehr gelungenen Renntag. Als Belohnung sicherte sich Weiss einen Startplatz für die WM in Nizza am 10. September.