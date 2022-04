Leistungskurve zeigt nach oben

Werbung

Nur zwei Wochen nach dem Ironman 70.3 auf Lanzarote nahm Michael Weiss den nächsten Vorbereitungswettkampf in Angriff. Beim 70.3 Oceanside in Kalifornien konnte der Gumpoldskirchner dabei wieder seine Leistung steigern.

Der 41-jährige Langstreckenspezialist überzeugte im starken 50-Mann-Profifeld mit Rang 14. Vor allem die Formkurve am Rad ging im Gegensatz zum Bewerb auf Lanzarote nach oben.

„Ich bin sehr zufrieden, am Rad war ich wieder bei alter Stärke. Beim Laufen spürte ich noch den schwierigen Halbmarathon von Lanzarote“, resümierte Weiss. Zudem hat der mehrfache Ironman-Sieger harte Trainingswochen hinter sich. Nun steht für Weiss der Feinschliff für die Ironman WM in Utah an. Für das Großevent am 7. Mai bereitet sich der Routinier in seiner alten Heimat Colorado Springs vor.