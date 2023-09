Michael Weiss gewinnt Halbdistanz in Podersdorf

Der Gumpoldskirchner Michael Weiss gewinnt die Halbdistanz beim 36. Austria Triathlon Podersdorf mit einer Gesamtzeit von 3:40:36 Stunden. Er siegt vor dem Deutschen Stefan Betz und einem weiteren Österreicher: Jan Schiebl. Bei den Damen ging der Sieg nach Ungarn an Gabriella Zelinka vor der Österreicherin Gabriele Obmann und Lisa Watschinger aus Italien.

Für Michael Weiss war es der insgesamt fünfte Start in Podersdorf, der vierte auf der Halbdistanz. Er war auf 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Rad fahren und 21 Kilometer Laufen nicht zu schlagen und holte sich den Heimsieg. „Es war wirklich ein tolles Rennen. Ich habe es kontrolliert, bin gleich mit der ersten Truppe aus dem Wasser und am Fahrrad habe ich mich mit dem Deutschen Stefan Betz abgewechselt. Leider konnte ich mich am Rad nicht absetzen, aber ich habe gewusst, dass meine Laufform stark ist. Ab Kilometer zwei habe ich attackiert und diese Führung in das Ziel gebracht“, jubelte Weiss über seinen Erfolg.

Auf Rang drei landete ebenso ein Österreicher: Jan Schiebl. Es war sein erster Start hier in Podersdorf und seine Freude über den Podestplatz war nicht zu übersehen. Glücklich und zufrieden ließ er sich von den zahlreichen Fans im Zielbereich feiern und freut sich bereits jetzt auf weitere Starts im Burgenland.