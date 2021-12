Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Mödling

Goldjunge ist wieder daheim

Felix Auböck kehrt zur Schwimmunion Mödling zurück, krönt sich im Dezember zum Weltmeister.

Bei der Schwimmunion Mödling (SUM) lernt Felix Auböck die Grundtechniken des Schwimmens. Im Sommer kehrt der Paradeathlet zu seinem Stammverein zurück. Dank des Bad Vöslauers hat die SUM jetzt auch einen Weltmeister in den eigenen Reihen. Auböck krault bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi zu Gold über 400 Meter, ist nach Markus Rogan Österreichs zweiter Schwimm-Weltmeister. Doch das ist nur die Krönung einer grandiosen Saison. Im Frühjahr schnappt sich der damals 24-Jährige Silber bei der Langbahn-WM. Die Olympischen Spiele verlaufen trotz drei Finalteilnahmen enttäuschend, die erhoffte Medaille bleibt aus. Besonders bitter: Platz vier über 400 Meter Kraul.

Handball: Hypo sind wieder an der Spitze

Die Südstädterinnen sind in Österreich wieder das Maß aller Dinge, gewinnen Pokal, Meisterschaft und Supercup.

Seit 2016 warten die Handballerinnen von Hypo Niederösterreich auf das nächste Double, das 30. der Vereinsgeschichte. Im Jahr 2021 ist die Koavcs-Truppe auf nationaler Ebene wieder einsame Spitze. Die Südstädterinnen verlieren im gesamten Jahr 2021 nur ein einziges Pflichtspiel in österreichweiten Bewerben. Immer wieder zieht Dauerrivale Atzgersdorf gegen den Rekordmeister den Kürzeren. Zuerst in einem umkämpften Cup-Finale, in dem die Wienerinnen bis Minute 40 voranliegen.

Dann dreht Hypo auf, holt sich mit dem 27:25-Erfolg den ersten Titel des Kalenderjahres. Die zweite Trophäe gibt es in der Meisterschaft. Hypo entscheidet die Best-of-Three-Finalserie mit 2:0 für sich. Im Sommer landet der Doublesieger mit der Rückholaktion von Flügel Nina Neidhart einen Krachertransfer, während Atzgersdorf mit Johanna Reichert seine Schlüsselspielerin abgeben muss. Der Supercup zu Beginn der Saison 2021/22 wird schlussendlich zu einer Hypo-Show – 31:23. In der laufenden Spielzeit gewann Hypo alle seine acht Spiele.

Ein besonderes Highlight ist die erste Quali des Frauennationalteams für die Weltmeisterschaft seit 2009. Bei der Endrunde in Spanien präsentiert sich Österreich trotz etlicher Corona-Fälle stark, holt Endrang 16. Dabei sind neben acht Hypo-Spielerinnen auch die beiden Mödlingerinnen Petra Blazek und Katarina Pandza, so wie Patricia Kovacs, Tochter des Hypo-Coaches.

Nur der Europacup ist neuerlich keine Erfolgsgeschichte. Stefanie Kaiser und Co, müssen sich in der zweiten Runde der Quali zur European League dem spanischen Spitzenteam Guardes geschlagen geben. Immerhin gibt es einen viel beachteten 27:25-Auswärtssieg. Das Hinspiel in der Südstadt endet mit einem 21:28.

Nina Neidhart, Sarah Draguljic und Ana Pandza (v.l.) gehen 2021 erfolgreich auf Titeljagd. Hypo holt sich alle drei möglichen nationalen Titel. Malcolm Zottl

Glänzende Südstädter bei Schwimmen und Leichtathletik

Die Athlethen des Bundessportzentrums sorgen international für Schlagzeilen. Allen voran Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger, der bei den Olympischen Spielen in Tokio Bronze gewinnt. Lena Grabowski, Schülerin der Liese Prokop-Privatschule, schwimmt bei der Kurzbahn-EM in Kazan über 200 Meter Rücken auf den dritten Platz.

APA/Georg Hochmuth

Wechselspielchen bei Fußballern

Patrick Helmes, Sven Suchardt, Tilo Morbitzer und jetzt Walter Knaller. Gleich vier verschiedene Gesichter sind 2021 Trainer der Admira Juniors. Tabellarisch läuft es nach starkem Start mau. Die Jungpanther überwintern in der Regionalliga-Ost-Tabelle auf Platz 12. Auch bei den Akademie-Teams wird kräftig rotiert. Neu auf der Kommandobrücke: der frühere Vösendorf-Coach Patrick Fürst bei der U15.

Landesligisten sind im Plansoll

Brunns Kicker werden in der Herbstsaison der 2. Landesliga ihrer Rolle als Außenseiter im Titelkampf gerecht, sind als Dritter nur vier Punkte hinter Herbstmeister Gloggnitz. Vösendorf macht als Sechster, anders als erwartet, einen weiten Bogen um den Abstiegskampf. Darunter kämpfen Neudorf (Gebietsliga), Wienerwald und Breitenfurt (1. Klasse) gegen den Abstieg. Reelle Titelchancen hat noch Perchtoldsdorf (1. Klasse).

Brunn und Simon Wieland (l.) spielen in der 2. Landesliga einen erfolgreichen Herbst. Die Schiener-Elf überwintert am dritten Tabellenplatz. Malcolm Zottl

Perchtoldsdorf steigt ab

Die Devils-Handballerinnen landen am 12. und letzen Platz der Women Handball Austria. Damit müssen sich die Teufelinnen nach drei Jahren aus der Top-Liga verabschieden. In der Bundesliga führt Neo-Trainerin Barbara Laszlo Regie. Die Perchtoldsdorferinnen überwintern auf Position drei.

Goldenes Jahr

Eine erfolgreiche Saison liegt wieder hinter den Leichtathleten des ULC Riverside Mödling. Die Highlights: Markus Fuchs bleibt Staatsmeister über die 100 Meter. Die ULC-Männerstaffel gewinnt ÖM-Gold über 4x100 Meter. Marcel Tobler ist Österreichs Bester über 1.500 Meter. Dazu kommen etliche Medaillen auf nationaler Ebene und bei landesweiten Wettkämpfen. Siebenkämpferin Anja Dlauhy fährt im Juli zur U20-EM nach Estland, belegt dort Rang 24.

Corona prägt Laufjahr

Die Pandemie hält die Läufer in Atem. Klassiker, wie der Altstadtadventlauf in Mödling oder die Gesamtwertung der Thermen-Trophy müssen gestrichen werden.

Schwimmer sind spitze. Die Schwimmer der Schwimmunion Mödling sind aus der Riege der heimischen Top-Vereine nicht wegzudenken. Florian Stefanik wird erstmals Staatsmeister über 400 Meter Lagen auf der Kurzbahn, auf der Langbahn holen Valentin Bayer und Nina Gangl jeweils Gold nach Mödling. Gangl schnappt sich bei der Kurzbahnmeisterschaft auch noch Gold über 50 Meter Freistil, zudem sammelt die 18-Jährige bei der Kurzbahn-EM und -WM internationale Erfahrungen in der Allgemeinen Klasse.

Durchwachsene Saison

Triathlon-Routinier Michael Weiss hat 2021 mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Spitzenergebnisse bleiben beim Gumpoldskirchner aus. Ans Aufhören denkt der 40-Jährige aber noch nicht, nimmt im Mai 2022 die Ironman-WM in St. George im US-Bundesstaat Utah in Angriff.

Kracher für Krotenpracker. Im Sommer sorgen die Guntramsdorfer Tischtenniscracks für Aufsehen. Sie verpflichten mit Dominik Habesohn einen klingenden Namen von Erstligist Oberwart. Der Neuzugang erfüllt im Herbst dann auch die in ihn gesteckten Erwartungen vollends. Der Routinier gewinnt in der 2. Bundesliga alle 30 Partien. In der Tabelle hinkt der Titelfavorit aber etwas hinterher, rutscht als Dritter ins neue Jahr.

Im Mittelfeld etabliert

Wiener Neudorfs Tischtennis-Herren rangieren in der Tabelle des unteren Play-offs der 1. Bundesliga ebenso im Niemandsland, wie die Damen der SG Oberes Triestingtal/Guntramsdorf. Für Gumpoldskirchen geht im Sommer aus der 2. Bundesliga zurück in die Landesliga. Für ein internationales Ausrufezeichen sorgt der Neudorfer Maciej Kolodziejczyk mit Bronze im Doppel bei der U21-EM.

Gold und SIlber für Squasher

Für Wr. Neudorf/Mödling holen dieses Jahr die Damen den Bundesliga-Titel. Die Herren müssen sich nach Platz eins im Grunddurchgang im Finale Team Oberösterreich mit 0:3 beugen. Jacky Peychär verteidigt bei der Staatsmeisterschaft ihren Titel im Damen-Einzel.

Mitläufer in Liga eins

Für Mödlings Badminton-Spieler und Wr. Neudorfs Hockey-Damen bleiben die Podestplätze in der Bundesliga 2021 außer Reichweite. Beide Traditionsvereine schaffen schlussendlich aber souverän den Klassenerhalt in der höchsten Liga.