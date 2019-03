Seit der knappen Niederlage in der Wildcard-Runde gegen die Danube Dragons wurde in den letzten neun Monaten in der Kraftkammer geschwitzt, am Trainingsfeld getackelt und neue Spielzüge einstudiert. Nun sind die Sonicwall Rangers aus Mödling für den Saisonauftakt bereit und wollen erstmals in der Vereinsgeschichte unter die Top Vier der Austrian Football League. „Es ist dabei egal, welche Bilanz wir im Grunddurchgang haben. Es muss für die Wildcard-Runde reichen und danach wollen wir den nächsten Schritt gehen und endlich ins Halbfinale kommen“, sagt Headcoach Armin Schneider.

Die Vorbereitung

Die Mödlinger verschrieben sich dem Motto „back to the basics“, soll heißen: „Viel tackeln, viel fangen“, will Schneider einfache Fehler seiner Cracks vermeiden. Früh gingen die Rangers in das football-spezifische Training über, Kontaktaufnahme war gefragt. In der Offense wurde an den Schwächen der Vergangenheit gearbeitet. Die Runningbacks müssen mehr in Szene gesetzt werden, in der letzten Saison legte noch Quarterback Dylan Potts die meisten Meter zurück. Außerdem soll das Passspiel variabler werden. In der Defense darf es den gegnerischen Offensivreihen nicht mehr so leicht gemacht werden. „Wir dürfen nicht immer so schnell Punkte zu lassen, müssen den Gegner über das Feld marschieren lassen“, erklärt Schneider.

Die Neuen

Am Personalsektor hat es einige „sehr gute Überraschungen gegeben“ (O-Ton Schneider). Rok Stancar, bis zur letzten Spielzeit noch Headcoach der Ljubljana Silverhawks, ist neuer Offense-Coordinator der Rangers. Aus Slowenien brachte er Receiver Eugen Sumic mit, 2018 einer der Top-Männer in der AFL. In der Defense hat Kurt Czaak das Sagen. Er darf sich über die erneuten Dienste von Import Roman Namdar genauso freuen, wie über die Verpflichtung von Glenn John. In den nächsten Tagen soll der neue Spielmacher der Rangers präsentiert werden. Das Quarterback-Ass will sich Schneider aber noch im Ärmel behalten: „Lasst euch überraschen.“

Die Gegner

Schneider ist sich sicher: Seine Mödlinger haben in der Vorbereitung die nächste Sprosse auf der Leistungsleiter erklommen. Einziges Problem: Das heißt noch nicht viel, das Niveau in der heimischen Topliga steige nämlich ständig an. Meisterschaftsfavorit sind wohl erneut die Tirol Raiders. Dahinter lauern die Vienna Vikings, die Graz Giants und die Danube Dragons. Aus diesem Trio werden die Mödlinger im Kampf um das Halbfinale wohl einen biegen müssen. Nicht zu unterschätzen sind die AFL-Rückkehrer, die Prag Panthers. Und auch der Mödlinger Auftaktgegner, die Traun Steelsharks, sind besser geworden. „Sie haben in den letzten Jahren immer nur eine Partie gewonnen, aber immer die richtige, damit sie nicht absteigen. Das spricht für sie. Sie wollen sicher in die Wildcard-Runde“, meint Schneider. Hinter dem ersten Spiel in Oberösterreich steht ein Fragezeichen, denn zu dem Dauerregen der letzten Tage, soll sich bis zum Wochenende auch noch Schnee gesellen. Das lässt Erinnerungen an die Vorsaison wach werden – damals fielen gleich die ersten zwei Runden dem Wetterchaos zum Opfer.

Lediglich eine Außenseiterrolle im Play-off-Kampf kommt den Amstetten Thunder zu. Der Aufsteiger muss in erster Linie den Abstieg verhindern. Welchen Stellenwert hat das NÖ-Derby für die Rangers? „Die wichtigsten Spiele sind gegen die Teams aus Wien, da haben wir die meisten Zuseher und die meisten Einnahmen. Aus Amstetten werden nicht so viele kommen“, so Schneider. Die Thunder hätten eine gute Mischung aus alt und jung, seien nicht völlig zu unterschätzen und: „Sie haben ein super Stadion, dort gibt es echt gute Burger“, freut sich Schneider über das neue AFL-Team aus NÖ.