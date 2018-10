Die Kämpfer der Perchtoldsdorf Volksbank Galaxy Judo Tigers konnten international beim Europacup im spanischen Malaga einmal mehr aufzeigen. Allen voran Johannes „Jo“ Pacher.

In der Klasse bis 90 Kilogramm verlor Pacher zwar seinen Auftaktkampf gegen den späteren Sieger Mattias Kuusik (Estland), feierte dann aber vier Siege in Folge – unter anderem gegen den WM-Dritten Jamal Petgrave (Großbritannien). Im entscheidenden Bronzekampf behielt der 22-Jährige gegen den Spanier Marc Sabater Brau vorzeitig die Oberhand.

Stark präsentierte sich auch Adam Borchashvili. Nachdem seine Leistung bei der letzten Bundesligabegegnung gegen Flachgau eher enttäuschend ausfiel, konnte der 21-Jährige in Spanien bis ins Halbfinale vorstoßen. Dort lag Borchashvili gegen Vize-Weltmeister Matteo Marconcini (Italien) eine Minute vor Ende sogar mit zwei Shidos in Führung, ließ sich am Ende aber doch noch die Butter vom Brot nehmen. Trotzdem erkämpfte sich der Judo Tiger mit Platz fünf ein respektables Ergebnis.