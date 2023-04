Dreifach Silber für Shiai-Do

Werbung

Sieben Judoka des Judoteams Shiao-Do kämpften bei der österreichischen U21-Meisterschaft in Krems um Medaillen – am Ende wurden es drei an der Zahl, die allesamt Silber glänzten. Eine der Wr. Neudorfer Medaillengewinner war Catharina Ras, die sich in der Klasse 78+ nur Helene Schrattenholzer (JU Klosterneuburg) beugen musste und sich die Silbermedaille umhängt. Ebenfalls gut in Form präsentierte sich Christina Sokcevic (-78 kg), die nach langer Verletzungspause ihren erst zweiten Wettkampf bestritt. Die gewonnene Silbermedaille zeugte wiederum davon, dass sich Sokcevic nach ihrer Verletzung auf dem richtigen Weg befindet.

Lediglich Elena Dengg (ESV Sanjindo Bischofshofen), WM-Starterin in Doha, war an diesem Tag eine Nummer zu groß für Sokcevic. Die dritte und letzte (Silber-)Medaille aus Wiener Neudorfer Sicht konnte Andreas Prokop (-66 kg) ergattern, der mit drei Siegen ins Finale vorstieß und dort auf Julian Wöss (JU Dynamic One Feldkirchen) traf. In einem spannenden Finale schenkten sich Wöss und Prokop nichts, bis weit in die Verlängerung blieb das Duell völlig offen. Letztlich musste Prokop aber der erschöpfenden Gegenwehr Tribut zollen und unterlag denkbar knapp.

Weniger gut lief es hingegen für Niklas Rasmussen (-73 kg) und Nadine Wurth (-57 kg), die auch aufgrund einer etwas unglücklichen Auslosung schon nach Runde eins die Segel streichen mussten. Felicia Hagen (-48 kg) und Iris Felfernig (57 kg) kamen etwas weiter, schafften es jeweils mit guten Kämpfen und schönen Techniken auf den 7. Platz. Trainer Matthias Karnik war von seinem Team jedenfalls angetan: „Allgemein eine sehr gute mannschaftliche Leistung. Es hat nicht bei allen geklappt, aber man kann zufrieden sein.“ Gleichzeitig durfte sich Karnik über einen Debütanten der besonderen Art freuen: Paul Plott unterstützte den Cheftrainer erstmals organisatorisch aber auch beim Coaching an der Matte.