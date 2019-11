Die Ausgangslage war klar: Nach sechs Meistertiteln in Serie und dem neuerlichen Gewinn des Grunddurchgangs, gingen die Perchtoldsdorf Volksbank Galaxy Judo Tigers auch heuer wieder als der große Favorit ins Finalturnier der Bundesliga.

Das Final Four in Gmunden begann auch standesgemäß: Die Tigers fegten im Halbfinale den JC Wimpassing, der ohne Legionäre antrat, mit 13:1 von der Matte. Im zweiten Semifinale setzte sich hingegen das LZ Multikraft Wels gegen die JU Raiffeisen Flachgau mit 9:5 durch, damit standen die Oberösterreicher den Tigers im Finale gegenüber. Die Welser beendeten den Grunddurchgang auf Platz drei. Mit einer Überraschung gegen die Tigers, welche seit Jahren den österreichischen Judo-Sport dominieren, rechnete eigentlich niemand – doch es kam anders.

Afp/ Tigers-Legionär mit besonderer Geschichte: Saeid Mollaei.Triballeau

Nach sieben Kämpfen stand zur Halbzeit plötzlich ein 4:3-Vorsprung zugunsten der Welser auf der Anzeigetafel. Doch die Tigers bewiesen Nervenstärke, kämpften sich zurück und so stand es am Ende 7:7 – also ging es in die Verlängerung. Die Bestimmungen der Bundesliga sehen für einen derartigen Fall vor, dass drei per Los ermittelte Duelle des zweiten Durchganges als Best-of-Three-Serie wiederholt werden müssen. Gezogen wurden die Gewichtsklassen bis 66 Kilogramm, bis 81 Kilogramm und bis 90 Kilogramm.

Letztlich retteten die Legionäre den Tigers ihren insgesamt achten Bundesligatitel: Tatsuto Shima (Japan, -66 Kg) gewann gegen Kimran Borchashvili mit Ippon, wie auch Saeid Mollaei (Iran, -81 kg) gegen Michael Winkler. Der entscheidende Punkt des Iraners war eine weitere besondere Geschichte dieses spannenden Finales. Der Ex-Weltmeister von 2018 hat schließlich bewegte Monate hinter sich: Bei der letzten WM in Tokio war er vom iranischen Sportministerium zum Verlieren aufgefordert worden, um aufgrund der politischen Spannung zwischen dem Iran und Israel ein Duell mit dem späteren israelischen Weltmeister Sagi Muki zu vermeiden.

Mollaei flüchtete daraufhin, erhielt erst vor Kurzem den Flüchtlingsstatus in Deutschland. Der 27-Jährige schrieb durch den Final-Triumph gemeinsam mit den Tigers Geschichte: Noch nie schaffte es ein Team in der Geschichte des Österreichischen Judoverbandes, sieben Mal in Folge Meister zu werden. Trainer Thomas Haasmann war erleichtert: „Ich habe schon fast nicht mehr dran geglaubt, dass wir das noch gewinnen. Ich bin während des Finales wahrscheinlich um fünf Jahre älter geworden.“