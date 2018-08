Die Perchtoldsdorf Volksbank Galaxy Judo Tigers waren zuletzt an zwei Standorten gefordert. Zum einen traten Christopher Wagner und Adam Borchashvili beim Grand Prix in Budapest an. Zum anderen versuchten Marvin Pum, Sebastian Schneider und Valentino Krnjic ihr Glück beim U21-Europacup im rumänischen Cluj.

Wagner (-73 Kg) erwischte in Ungarns Hauptstadt einen guten Start, gewann seinen ersten Kampf ohne Probleme, hatte dann aber Lospech. Denn in Runde zwei wartete niemand Geringerer als die Nummer vier der Weltrangliste, Odbayar Ganbaatar. Wagner verlor vorzeitig mit Ippon und schied aus dem Bewerb aus.

"Da wäre mehr drin gewesen"

Auch Kollege Borchashvili überstand Runde eins, siegte mit zwei Waza-ari-Wertungen. Danach „stolperte“ der Judo Tiger allerdings über den Schweden Viktor Busch. „Da wäre mehr drin gewesen“, wusste auch Tigers-Coach Thomas Haasmann, der mit seinen Schützlingen nach Budapest reiste.

Beim U21-Europacup sorgte unterdessen Marvin Pum (-60 Kg) für den Lichtblick aus Tigers Sicht. Der 19-Jährige kämpfte sich bis ins Poolfinale vor, wo er allerdings gegen den späteren Bronzemedaillen-Gewinner aus Rumänien, Lehel Orban, verlor. In der Trostrunde lief es dann nicht mehr nach Plan und Pum schied aus.

Krnjic (-60 Kg) konnte seinen ersten Kampf noch im Golden Score gewinnen, zog aber in der nächsten Runde den Kürzeren. Schneider (-90 Kg) kam nicht über Runde eins hinaus.