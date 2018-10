Der Damen-Bewerb der Judo-Staatsmeisterschaften in Krems war fest in der Hand des Wiener Neudorfer Vereins „Shiai-Do“. Erstmals in der Vereinsgeschichte trafen zwei Shiai-Do-Kämpferinnen im Finale (-63 Kg) aufeinander.

Mit dem besseren Ausgang für Susanne Lechner, die sich gegen Anna Dengg durchsetzte und sich somit erstmals in ihrer Karriere zur Staatsmeisterin kürte. Auch der dritte Platz ging an eine Shiai-Do Athletin: Mara Kraft (-48 Kg) sicherte sich mit zwei Siegen und zwei Niederlagen den dritten Platz.

Ebenfalls stark präsentierten sich die Perchtoldsdorf Volksbank Galaxy Judo Tigers. Valentino Krnjic (-60 Kg), Jo Pacher (-90 Kg) und Marko Bubanja (-100 Kg) heißen die neuen beziehungsweise alten Staatsmeister aus den Tigers-Reihen. Zudem holte Lorenz Wildner (-60 Kg) Silber sowie Gabor Geier (-100 Kg) und Sebastian Schneider (-90 Kg) Bronze.

Mit insgesamt drei Gold-, einer Silber und zwei Bronzemedaillen holten die Tigers damit die Vereinswertung aller österreichischen Klubs. Auch aus niederösterreichischer Sicht verliefen die Staatsmeisterschaften erfreulich: In der Bundesländerwertung belegten Lechner und Co. mit elf ergatterten Medaillen den zweiten Rang.