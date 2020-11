Drei Perchtoldsdorf Volksbank Galaxy Judo Tigers hätten es sein sollen, am Ende war „nur“ Marko Bubanja bei der EM in Prag am Start. Mathias Czizsek (-73 Kg) und Johannes Pacher (- 90 Kg) mussten verletzungsbedingt absagen. Czizsek laboriert an einer Schulterverletzung, die er sich bei der U23-EM zuzog, Pacher hat noch immer mit einem eingerissenen Seitenband im Ellbogen zu kämpfen.

Bubanjas Teilnahme an der EM sollte letztlich auch von kurzer Dauer sein. Der 90-Kilo-Mann bekam es in der ersten Runde mit dem Polen Piotr Kuczera zu tun, der sich mit Ippon durchsetzte. Doch auch Kuczera sollte keine Platzierung schaffen. Gold in der Klasse bis 90 Kg ging an Mikhail Igolnikov (Russland), Silber holte der Serbe Nemanja Majdov, dahinter landete Beka Gviniashvili (Georgien) auf Platz drei.

Prinzipiell konnte Österreichs Verband mit dem Auftreten des Nationalteams in Tschechien aber zufrieden sein. Allen voran die Silbermedaille von Magdalane Krssakova (-63 Kg) sorgte für Begeisterung. Mit Lukas Reiter (7., -73 Kg) und Stephan Hegyi (5., +100 Kg) holten zwei weitere ÖJV-Athleten Platzierungen. „Wir haben als Team nach dem Grand Slam in Budapest Ende Oktober auch jetzt bei der EM in Prag hinlänglich bewiesen, dass wir konkurrenzfähig sind“, resümierte Nationaltrainer Patrick Rusch.