Mit Bronze beim Weltcup in Hongkong schrieb Susanne Lechner im letzten Jahr Vereinsgeschichte: es war die erste Weltcup-Medaille für das Judoteam Shiai-Do aus Wiener Neudorf überhaupt.

Nun legte Lechners Vereinskollegin Mara Kraft nach. Zweimal war die 24-Jährige schon an einer Medaille dran, musste sich am Ende jeweils mit einem fünften Platz begnügen. Bei den European Open in Luxemburg sollte es endlich klappen: In der Gewichtsklasse -48 Kg besiegte Kraft im Kampf um Platz drei die Italienerin Elisa Adrasti und holte somit ihre erste Weltcup-Medaille und die zweite für das Judoteam Shiai-Do.

Der Jubel war dementsprechend groß, die Fäuste gingen in die Höhe, das Lächeln im Gesicht war breit, die Erleichterung groß. Denn vor allem die Umstände machen den Erfolg von Kraft umso bedeutsamer: Die Athletin absolviert ihr Training nämlich neben einer Vollzeit-Stellte für ihren Uni-Abschluss. „Ein Vorbild in Sachen Ehrgeiz und Zielstrebigkeit“, lobte Michael Mayerhofer, Trainer beim Judoteam Shiai-Do. Auch Damen-Nationaltrainer Matthias Karnik war überaus stolz: „Aggressiv, mutig und zielstrebig. Eine tolle Turnierleistung von Mara.“