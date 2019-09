Nach der Judo-WM in Tokio herrschten im Lager der Perchtoldsdorf Volksbank Galaxy Judo Tigers gemischte Gefühle.

Zum einen waren da die Legionäre der Tigers, die sich nicht besser hätten präsentieren können. Mit Lukas Krpalek (Tschechien, +100 Kg), Jorge Fonseca (Portugal, -100 Kg) – beide kämpften etwa beim Bundesliga Final Four der letzten Saison für die Tigers – und Sagi Muki (Israel, -81 Kg) holten gleich drei „Aushilfskräfte“ der Tigers Weltmeistertitel. Nicht so gut lief es dafür bei den Eigengewächsen Johannes „Jo“ Pacher und Marko Bubanja (beide -90 Kg). Das Perchtoldsdorfer Duo blieb jeweils unplatziert. Bubanja scheiterte in Runde zwei nach einem Freilos an dem Peruaner Daryl Yamamoto Servan.

IJF, Olympiasieger Lukas Krpalek war auch bei der WM nicht zu schlagen.Marina Mayorova

Ein bisschen besser lief es immerhin für Pacher: Nach einem Freilos traf der WM-Debütant auf Hayari Hashim (Jordanien) gegen den Pacher keine Probleme hatte. Weit schwieriger gestaltete sich dann das anstehende Duell gegen den ersten serbischen Weltmeister überhaupt, Nemanja Majdov. Der spätere Bronzemedaillengewinner setzte sich durch, Pacher holte aber trotzdem wichtige 240 Punkte für die Weltrangliste und somit für Olympia.

„Es wäre mehr drin gewesen, aber er hat schlau gekämpft, ich bin auf eine Finte von ihm reingefallen“, analysierte Pacher, „trotzdem war die WM okay, ich bin in der Olympia-Rangliste auf Rang 60, vor ein zwei Monaten war ich noch irgendwo bei 160, es geht in die richtige Richtung.“ Pacher zeigte dann auch noch im Mixed-Team-Bewerb gegen Frankreich auf, siegte dort im Golden Score gegen den 8. der Olympia-Rangliste und Bronzemedaillengewinner der Einzelkonkurrenz, Axel Clerget. Österreich verlor das Duell aber dennoch mit 2:4.