Mehrere Goldene für Shiai-Do

Die Nachwuchsfighter vom Wr. Neudorfer Judoteam Shiai-Dosind sind gerade richtig in Kampfstimmung. Nach der Landesmeisterschaft ging es zum Int. Austrian Cup nach Zeltweg. Bei dem auf sieben Matten ausgetragenen Turnier, waren knapp 700 Judoka aus 14 Nationen am Start, darunter auch 11 SHIAI-DOka. Die Kids zeigten ihren Kampfwillen und eroberten 2x Gold, 3x Silber und 1x Bronze. „Die Kampfleistungen waren überhaupt sehr gut. Unsere Leute haben wirklich brav gefightet“, zeigte sich Trainer Matthias Karnik zufrieden. Eine spitzen Leistung bei einem so großen, internationalen Turnier, auch wenn es nicht bei allen zu einer Medaille gereicht hat.

1.Platz: Nicole Sawyer (U10, -36kg), Alexander Kraus (U10, -38kg)

2.Platz: Jannik Pirker (U10, -42 kg), Emil Oswald (U12, -50kg), Benjamin Czeike (U14, -34kg)

3.Platz: Marko Blagojevic (U12, -42 kg)

Des Weiteren am Start: Samira Mühl, Jonas Czeike, Isabella Schiller, Hannah Kos, Leon Juen

Die Großen legen nach

Am zweiten Tag des Int. Austrian Cup in Zeltweg waren die Kaderathleten dran. Die 6 SHIAI-DOka ließen es sich dabei nicht nehmen in allen möglichen Altersklassen zu starten und kamen so auf gesamt 15 Starts. Allen voran Felicia Hagen, Iris Felfernig, Nadine Wurth und Christina Sokcevic, die alle drei in der U18, U21 und auch AK antraten. Die Medaillenausbeute war besonders bei Sokcevic hoch, die 7 ihrer 10 Kämpfe gewinnen konnte und am Ende alle Farben um den Hals hatte (Gold U18 +70kg, Silber U21 -78kg und Bronze AK -78kg). Auch Wurth und Felfernig konnten sich über jeweils zwei Mal Edelmetall freuen (Wurth: Silber U18 und AK -57kg, Felfernig: Bronze U18 und AK -57kg). In der Allgemeinen Klasse vergoldete Oliver Rauch seinen Auftritt in der Gewichtsklasse -90kg und Niklas Rasmussen erkämpfte -73kg Platz 3. Für Hagen hat es nicht für eine Platzierung gereicht, aber sie konnte wertvolle Erfahrung auf der Wettkampfmatte sammeln. Auch am zweiten Wettkampftag eine sehr gute Wettkampfleistung des Teams. „Sie haben sich mit guter Technik und Durchhaltevermögen in Szene gesetzt“, zeigte sich Trainer Matthias Karnik zufrieden. Mit dieser starken Teamleistung landete das Judoteam SHIAI-DO schlussendlich als erfolgreichster österreichischer Verein auf Platz 4.