Eine Platzierung, aber leider keine Medaille erreichte Sebastian Schneider von den Perchtoldsdorf Volksbank Galaxy Judo Tigers bei der U21-Europameisterschaft in Sofia.

Dabei war der Südstadt-Athlet nah dran: Nach einem Freilos besiegte er den Slowaken Denis Turac sowie den Griechen Alexandros Patiniotis jeweils mit Ippon. Dann musste sich Schneider allerdings im Kampf um den Einzug ins Halbfinale beugen, unterlag dem Serben Darko Brasnjovic trotz Waza-ari-Führung noch vorzeitig. In weiterer Folge blieb dem -90-Kilogramm-Mann auch der Einzug in den Kampf um die Bronzemedaille verwehrt, da Schneider sich dem Bosnier Toni Miletic mit Ippon geschlagen geben musste. Nationaltrainer Bela Riesz analysierte: „Eine solide Leistung, im Viertelfinale hat er leider den Sieg mit einem taktischen Fehler hergegeben.“ Dennoch konnte der ÖJV mit der Platzierung sowie einer Bronzemedaille für Wachid Borchashvili (-66 Kg) zufrieden bilanzieren.

Trotz verpasster Medaille durfte sich „Seppl“ Schneider immerhin über die geschaffte Norm für die Junioren-WM Ende Oktober in Nassau freuen. Dort wird mit Mathias Czizsek voraussichtlich ein weiterer „Tiger“ am Start sein. Früher spannend wird es indes schon für Christopher Wagner (-73 Kg), denn der Perchtoldsdorfer Judoka feiert bei der anstehenden Weltmeisterschaft der Allgemeinen Klasse in Baku von 20.-27. September sein WM-Debüt.