Wenige Wochen nach dem achten Mannschaftsmeistertitel in der Bundesliga zeigten die Perchtoldsdorf Volksbank Galaxy Judo Tigers bei der Staatsmeisterschaft in Kufstein einmal mehr, wer das Maß der Dinge im österreichischen Judo-Sport ist.

Die Perchtoldsdorfer kehrten mit nicht weniger als acht Medaillen aus Tirol heim, darunter drei Staatsmeistertitel. So konnte sich Mathias Czizsek zum ersten Mal in seiner Karriere auch in der Allgemeinen Klasse (-73 Kg) den Staatsmeister-Titel sichern. Selbiges tat Adam Borchashvili in der Kategorie bis 81 Kg.

Tigers hatten Grund zum Jubeln

Etwas überraschender kam da schon der Titelgewinn des erst 17-jährigen Aslan Papoyan, der sich in seiner Kampfklasse -90 Kg die Goldmedaille holte. Doch das war es noch nicht mit den Medaillen für die „Tigers“. Denn mit Nick Haasmann (-81 Kg), Sebastian Schneider (-100 Kg) und der erst 15-jährigen Victoria Marhold folgten drei weitere Vize-Staatsmeistertitel. Dazu kamen Bronzemedaillen von Marvin Pum (- 66 Kg) und Andreas Wagner (-81 Kg).

Damit setzten sich die Perchtoldsdorfer – neuerlich – die Krone in der Vereinswertung auf: Keiner der 37 teilnehmenden Vereine holte mehr Medaillen als die Tigers. Insgesamt nahmen 148 aktive Kämpfer an der heurigen Staatsmeisterschaft teil. Am selben Wochenende gingen auch die Österreichischen Meisterschaften in den Mixed-Teambewerben über die Bühne. Während der Titel in der Allgemeinen Klasse an den ESV Sanjindo Bischofshofen ging, hatten die Tigers bei den jüngeren Teilnehmern auch hier wieder allen Grund zum Jubeln. Mit einem 5:3-Sieg im Finale gegen das JZ Innsbruck gewannen die Schüler der Tigers auch hier die Goldmedaille.