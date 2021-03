Die Chancen, sich den Klassenerhalt doch noch zu sichern, werden weniger. Perchtoldsdorf zeigte gegen den amtierenden Meister aus Atzgersdorf eine ansprechende Leistung in der Offensive, doch in der Deckung konnten die Devils dem Tabellenzweiten kaum etwas entgegensetzen. Angeführt von Lilli Gschwentner (10 Tore) sorgte WAT schnell für klare Verhältnisse. 8:2 stand es bereits nach achteineinhalb Minuten. Bis zur Pause zogen die Atzgersdorferinnen weiter davon - 20:8. Nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Seiten ein Offensivspektakel auf Augenhöhe, spannend konnten es die Devils nicht mehr machen. Theres Kovarik war mit neun Toren die erfolgreichste Torschützin der Perchtoldsdorferinnen.

Drei Chancen bleiben

Drei Möglichkeiten haben die Devils jetzt noch, um den Klassenerhalt noch zu schaffen, spielt die Konkurrenz mit, dann reicht ein Sieg aus den ausstehenden drei Spielen. Am Samstag gibt es die größte Chance noch ein Erfolgserlebnis zu verbuchen. Es geht gegen den Tabellensechsten MGA Fivers. Am anderen Ende der Tabelle thront Bezirksrivale Hypo Niederösterreich. Die Südstädterinnen blieben auch im 17. Saisonduell makellos. Gegen den Tabellenzehnten Graz gab sich Hypo mit dem Nötigsten zufrieden. Der Sieg war nie in Gefahr. 18:11 hieß es zur Pause. 36:24 am Ende. Am Samstag folgt das Gastspiel bei Feldkirchen/Ferlach. Die Kärntnerinnen sind in einer ähnlichen Kragenweite wie Graz.