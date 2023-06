Beigeisterte Kinder bei KinderBURGlauf

Am Samstag fand am Fuße der Burg Liechtenstein zum 14. Mal der KinderBURGlauf statt, der von dem ehemaligen Olympia-Starter und Spitzenläufer Michael Buchleitner und seinem Team in Kooperation mit der Marktgemeinde Maria Enzersdorf sowie dem Turnverein Maria Enzersdorf veranstaltet wurde.

Rund 800 Läufer im Alter ab drei Jahren stellten sich der sportlichen Herausforderung und meisterten diese bei herrlichem Wetter hervorragend. Sieger waren alle, die die Strecke erfolgreich absolvierten. Bei der Siegerehrung wurden schlussendlich jene ausgezeichnet, die am schnellsten unterwegs waren. Bürgermeister Johann Zeiner, Vizebürgermeister Michaela Haidvogel und Vizebürgermeister Markus Waldner gaben die „Startschüsse“ und gratulierten allen Teilnehmern.

Die gesamte Ergebnisliste sowie viele Fotos finden Sie auf www.kinderburglauf.at