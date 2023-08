Bontus vor Den Haag: Erst Olympia-Ticket, dann Blech

Valentin Bontus hat bei der Segel-Weltmeisterschaft vor Den Haag (NED) sensationell den vierten Platz in der Formula Kite-Klasse erzielt. Mit zwei Wettfahrtensiegen im Semifinale schaffte der 22-Jährige souverän den Einzug ins Finale der besten vier Athleten – dort blieben ihm, trotz starker Performance, die notwendigen Race-Wins für eine Rangverbesserung verwehrt. Bereits am Freitag hatte der Athlet des Österreichischen Segel-Verbands mit dem Einzug in die Medal-Series den Olympia-Quotenplatz für Österreich fixiert.

Als Sechster ist Valentin Bontus in den Schlusstag der Formula Kite-Weltmeisterschaft eingestiegen, zwei Race-Wins waren in seiner Vierergruppe der Medal-Series notwendig, um einen Platz im Finale zu ergattern: Und diese Aufgabe löste der Athlet vom Yachtclub Podersdorf bravourös – vor allem im zweiten Rennen überzeugte er mit seinem Top-Speed. Im Finale traf der Perchtoldsdorfer dann auf die beiden besten Racer der Opening-Series Toni Vodisek (SLO) und Maximilian Maeder (SGP) – sie starteten den Showdown mit bereits zwei bzw. einem Race-Win – sowie Axel Mazella (FRA), der das zweite Semifinale gewonnen hat. In den drei Final-Races war Bontus zwei Mal knapp Zweiter, notwendige Race-Wins fuhr er nicht ein – auch, weil sein direkter Konkurrent um eine Medaille Axel Mazella mit dem Griff zum kleineren Kite einen Vorteil hatte.

„Ich bin mit der Weltmeisterschaft unfassbar zufrieden und mega-happy. Hätte mir jemand am Anfang der Woche gesagt, wie das hier ausgehen wird, hätte ich es nicht geglaubt. Weitermachen – und das nächste Mal hole ich mir eine Medaille“, resümierte Bontus.