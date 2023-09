Bontus Elfter bei Kite-EM

Die Formula Kite Europameisterschaft fand im englischen Portsmouth statt. Valentin Bontus hat bei den Herren die Medal-Series knapp verpasst. Der Athlet vom Yacht Club Podersdorf beschließt die Goldflotte der Formula Kite Europameisterschaft an elfter Stelle, punktegleich mit dem zehntplatzierten Jan Marciniak. Der Pole wird aufgrund der besseren Einzelplatzierung (ein fünfter Rang; Anm.) vor Bontus geführt. Im bereinigten EM-Klassement belegt der 22-Jährige vor dem Last-Race den zehnten Platz.

„Natürlich bin ich enttäuscht, die Medal-Series hier war mein Ziel – und das habe ich knapp nicht erreicht. Entscheidend waren definitiv nicht meine Ergebnisse heute, sondern zu Beginn der Regatta. Da hatte ich nahezu in jedem Rennen Probleme mit Seegras an meinem Foil und konnte nie den Speed entwickeln, der mich eigentlich auszeichnet. Aber wir sind trotzdem am richtigen Weg, wissen woran wir arbeiten und werden das auch akribisch verfolgen. Ich freue mich jetzt auf eine kleine Auszeit und dann den Start beim Heimevent am Traunsee“, resümiert der Perchtoldsdorfer nach der Europameisterschaft.

Der UPPER AUSTRIA KiteFoil Grand Prix Traunsee findet von 5. bis 8. Oktober in Ebensee statt, wo Bontus nach seiner Auszeit eben wieder an den Start gehen wird.