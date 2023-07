Perchtoldsdorfer Kitesurfer Bontus brilliert in Frankreich

In jenem Gewässern, in denen kommenden Sommer um Olympische Medaillen gefahren wird, gelingt dem Perchtoldsdorfer Kitesurfer Valentin Bontus (22) der Vorstoß in die Weltklasse. Vor Marseille schaffte es der Quereinsteiger, der erst seit vergangener Saison in dieser Sparte unterwegs ist, erstmals die Quali für eine Finalphase.

Im Halbfinale ging es in drei Wettfahrten gegen drei Konkurrenten. Im ersten Rennen belegte Bontus Rang zwei. „Im ersten Race gab es eine strittige Entscheidung, doch der Protest ging leider nicht durch“, erzählt der Niederösterreicher, der den zweiten Durchgang für sich entschied. Im dritten Rennen riskierte der Yachtclub Podersdorf-Athlet zu viel und wurde nach einer Berührung mit einem Gegner disqualifiziert.

Nach Talentprobe wartet die schwere WM-Prüfung

Damit verpasste Bontus den Aufstieg ins Finale. Als Gesamtsiebenter fällt das Resümee dennoch positiv aus: „Ich bin mit dem gesamten Event und auch mit dem heutigen Tag mega zufrieden. Es hat nicht viel für den Aufstieg ins Finale gefehlt. Es ist großartig zu sehen, dass ich mich in dieser Konkurrenz durchsetzen kann.“

Mathias Schmid, Sportdirektor des Ö-Segelverbands, zeigt sich von Bontus' Entwicklung angetan: „Die Leistungen stimmen mich richtig positiv. Vor allem, wenn man bedenkt, dass bei den Pre-Olympics alles dabei war, was Rang und Namen hat und, dass er erst seit einem Jahr dabei ist. Valentin konnte viele seiner Schwächen verbessern und hat in kurzer Zeit sehenswert aufgeholt.“ Das nächste Highlight wird die WM in Den Haag Mitte August.

Schmid meint: „Wir blicken nun positiv und gestärkt Richtung WM, dürfen aber keinesfalls den Fehler machen, so eine Platzierung als gegeben anzunehmen. In Den Haag herrschen ganz andere Bedingungen, die uns Österreichern deutlich weniger liegen.“