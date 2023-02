Top-Plätze für Perchtoldsdorfer Valentin Bontus in Miami

Werbung

Valentin Bontus hat seine nächsten guten Ergebnisse in internationalen Gewässern eingefahren. Zunächst landete der Perchtoldsdorfer bei der US Open Series in Miami am Podest, holte Platz drei. Dabei hatte Bontus nicht nur mit der Konkurrenz zu kämpfen: Ungewöhnlich kalte Temperaturen, Seegras und schwierig zu kitende Windwechsel machten Bontus das Leben schwer.

„Am Ende hat es ganz gut gepasst“, resümierte Bontus nach dem Einstieg in das vorolympische Jahr. Bei der Regatta vor Clearwater gelang nach einem zweiwöchigen Trainingsblock dann ein weiterer Top-Platz: Bontus konnte den starken sechsten Rang erringen.