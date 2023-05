Silber für Fegerl

Die 77. Kunstturnstaatsmeisterschaft ging in Linz über die Bühne. Österreichs 116 beste Kunstturneraus allen neun Bundesländern und 50 Vereinen bestritten den heimischen Jahreshöhepunkt. Die SPORTUNION Mödling schickte 4 Turnerinnen zu diesem Großevent. Carina Fegerl turnte in der Allgemeinen Klasse souverän zur Silbermedaille, ihre Vereinskollegin Veronika Weber verpasste mit Rang 4 nur knapp das Podest. In der Allgemeinen Juniorinnen Klasse freuten sich Nevia Brunner und Alma Wuinovic über die Ränge 7 und 12.