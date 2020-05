Einen Monat lang jeden Tag den Laufschuh schnüren, bringen Wenige zusammen. Der 52-Jährige Gumpoldskirchner Michael Lagler suchte sich dann noch eine ganz spezielle Strecke für dieses Unterfangen aus. Von seinem Heimatort aus ging es im April jeden Tag hinauf auf den Anninger. In 30 Tagen legte Lagler 280 Kilometer in 70 Stunden 30 Minuten zurück, überwand er 13.160 Höhenmeter. Der Mount Everest hat 8.848 Meter.

„Diese Höhenmeter vor den Toren Wiens zurückzulegen, hat mich besonders gereizt“, erzählt Lagler im NÖN-Gespräch. Mit dem Laufsport begann er einst vor 25 Jahren, als er unerwartet zugenommen hatte. 2005 entdeckte Lagler dann den Berglauf für sich, absolvierte damals gleich den Glocknerlauf und kam drauf, dass „mir das Bergauflaufen einfacher fällt als anderen“.

Das Anninger-Projekt fasste Lagler schon vor zwei Jahren ins Auge, verwarf es dann aus beruflichen Gründen wieder. Im Außendienst verkauft der Gumpoldskirchner medizinisches Material wie Kompressionsstrümpfe oder Bandagen, ist deshalb am Wochenende auch oft bei Ärzte-Kongressen im Einsatz.

Durch Corona und die damit verbundene Kurzarbeit konnte Lagler sein Projekt doch noch umsetzen. Am Anfang lief er noch vorsichtiger, um Knie und Gelenke besonders beim Bergablaufen nicht zu überlasten. Am Ende wurde der dreifache Familienvater dann immer schneller. „Ich habe meine Zeiten immer mitgeschrieben, hatte dadurch ein Ziel“, berichtet Lagler: „Die Monatsmitte zwischen 15. und 20. war am anstrengendsten, weil man schon müde ist und das Ende noch weit entfernt ist.“

Sein Lauf-Projekt war gleichzeitig eine Charity-Aktion für die Bezirksstelle des Roten Kreuz rund um Freund Michael Dorfstätter, der selbst begeisterter Läufer ist. „Ein bisschen was ist schon zusammen gekommen, Genaues weiß ich noch nicht“, schmunzelt Lagler, der nach seinem 30 Tages-Lauf noch 30 Kilometer beim Wings for Life-Run abspulte.