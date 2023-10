Aus für den Altstadt-Adventlauf in Mödling

Im Dezember wäre der Mödlinger Altstadt-Adventlauf zum 31. Mal über die Bühne gegangen. Bis der Veranstalter, die WACHAUmarathon GmbH, die seit 2014 gemeinsam mit dem ULC Mödling für den Lauf verantwortlich ist, verkündete, dass es eben jenen Lauf heuer nicht mehr geben wird.

Dafür gibt es laut Geschäftsführer Michael Buchleitner mehrere Gründe. Schon bisher habe es nie eine finanzielle Unterstützung seitens der Stadt gegeben. Lediglich die Bereitstellung von Absperrgittern und Verkehrszeichen für 400 Euro — und die Kosten dafür wären für den nächsten Lauf verzehnfacht worden.

Außerdem sollen die Stadt-Verantwortlichen gefordert haben, dass alle Einwohner vom Veranstalter per Brief über die Verkehrsbeschränkungen informiert werden würden. „Das kann aber nicht unsere Aufgabe sein“, schüttelt Buchleitner den Kopf. Generell sei von der Politik wenig Commitment zu spüren gewesen. „Wir haben ganz klar vermittelt bekommen, dass die Stadt keine Unternehmen unterstützt, die auf Gewinn ausgerichtet sind und dass die Gemeinde an einem Sonntag keine Veranstaltungen in der Stadt mehr haben möchte“, will Buchleitner den finanziellen Aspekt aber ohnehin entkräften, „wir haben damit kein Geld verdient.“

Dass für den Altstadt-Adventlauf nun das Ende gekommen ist, schmerzt Buchleitner: „Die Stimmung im Advent war immer ein Traum. Wir haben es geschafft, zu einer Lauf-Unzeit richtig viele Leute zu bekommen. Der Flair war einfach ein ganz besonderer.“

Keine Unterstützung für gewinnorientierte Unternehmen

Für Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, ist klar: „Die Stadt Mödling kann ihre Leistungen nicht gratis zur Verfügung stellen. Wir haben seit zwei, drei Jahren ein strikteres Konzept, was die Förderung von Veranstaltungen betrifft. Subvention heißt freiwillige Zusage und damit unterstützt man in der Regel ehrenamtliche Sportvereine und nicht gewinnorientierte Unternehmen.“ Und um ein solches würde es sich bei der WACHAUmarathon GmbH ohne Zweifel handeln.

Stadträtin Franziska Olischer, ÖVP, ist für die Naturalleistungen der Stadtgemeinde verantwortlich, also für Leistungen, die die Mitarbeiter der Stadt bei Veranstaltungen erbringen. Sie erläutert: „Die Förderrichtlinien der Stadt sind kein Geheimnis, sondern für alle auf der Homepage der Stadt ersichtlich. Der Veranstalter des Osterlaufes erbringt Eigenleistungen, welche die Kosten um ein Drittel reduzieren. Der Veranstalter des Adventlaufs war an dieser Möglichkeit gar nicht interessiert. Einen Kompromiss zu schließen war nicht möglich.“

Außerdem: „Der Veranstalter hat sich bereits 2022 dafür ausgesprochen, den Adventlauf womöglich künftig in einer anderen Stadt verorten zu wollen, falls seine wirtschaftlichen Interessen seitens der Stadt nicht durch Kostenübernahme angeforderter Leistungen begünstigt werden.“ Mit dem ULC sei man in sehr guten Gesprächen. Es sei noch nicht spruchreif, aber „es gibt einen Vorschlag für eine sehr, sehr tolle Veranstaltung, von der alle Sportler im ganzen Bezirk profitieren würden“.

Sportstadträtin Anna Teichgräber, Grüne, erklärt: „Als Sportstadträtin kann ich mich nicht freuen, dass die Veranstaltung nicht stattfindet. Die Kommunikation mit dem Veranstalter hat aber nicht so funktioniert, wie wir uns das als Stadt vorgestellt haben. Die Absage kam von der WACHAUmarathon GmbH sehr kurzfristig, wir hätten uns gewünscht und es war auch so besprochen, dass der Veranstalter früher Kontakt mit uns aufnimmt.“ Geplant wären erste Gespräche bereits im Frühjahr gewesen. Jetzt überlege man mit dem ULC, wie es hinsichtlich sportlicher Veranstaltungen weitergehen könnte. Es gäbe bereits Ideen für eine Mödlinger Stadtmeisterschaft 2024.