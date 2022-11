Läuferisches Comeback am ersten Advent in der Mödlinger Innenstadt

Werbung

Der Traditionslauf ist zurück. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause konnte am 1. Adventsonntag die 31. Auflage des Altstadtadventlaufs in Mödling über die Bühne gebracht werden. Hunderte Läufer ließen sich das Laufevent mit dem besonderen vorweihnachtlichen Ambiente nicht entgehen.

Nicht nur stimmungsmäßig, sondern auch sportlich war der Altstadtadventlauf wieder hochklassig. Speziell beim Lauf der Asse über fünf Kilometer, den der ULC Riverside Mödling-Athlet Marcel Tobler in 14:03 Minuten für sich entscheiden konnte. Über zehn Kilometer siegte der Franzose Perrick Mialle in 31:58 Minuten, bei den Frauen stand wieder eine ULC-Athletin am obersten Podestplatz.

Larissa Matz enteilte der Konkurrenz und feierte in 36:41 einen unangefochtenen Triumph, der ihr auch im Gesamtranking einen Top-Ten-Platz einbrachte (8.).

Über fünf Kilometer verpasste eine ULC-Athletin indes nur knapp den ersten Platz: Katharina Meyer-Lux musste sich in 17:47 mit Platz zwei begnügen und Sonja Inzinger (17:33) von der Union St. Pölten den Vortritt lassen.

Bei den Herren war Sebastian Waldschütz (15:23) über fünf Kilometer der Schnellste. Neben den Bewerben im Erwachsenen-Bereich bot der Altstadtadventlauf wie gewohnt auch für Kinder und Jugend sportlichen Spaß. Von der U6 bis zur U16 fanden Läufe von 500 bis 1.500 Meter statt.