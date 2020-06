Nach Michael Lagler stellte sich das nächste Mitglied des Anninger Trailrun-Teams einer Lauf-Challenge. Doris Dobinger aus Perchtoldsdorf lief an 31 aufeinander folgenden Tagen eine zehn Kilometer-Strecke. „Ich habe die Challenge von Michi verfolgt und dachte mir, was ein Mann kann, kann auch eine Frau“, lacht die 51-Jährige, die normalerweise maximal 40 Kilometer in der Woche läuft.

Darüber hinaus war die gewählte Strecke keine einfache: der Weg führte immer über 368 Höhenmeter zur Kammersteinerhütte-Josefwarte. Jeden Tag wechselte Dobinger die Richtung. Doch der erste Rückschlag ließ nicht lange auf sich warten. Beim Bergablaufen stürzte die Perchtoldsdorferin, eine Schürfwunde am linken Schienbein und Prellungen inklusive. „Aufstehen, Krone richten und weiter laufen. Am Anfang hatte ich Schmerzen, doch die wurden immer weniger“, schildert Dobinger, die im Laufe der Challenge auch mit Schlafproblemen und einer Muskelverhärtung zu kämpfen hatte, Yoga und Blackroll halfen.

Dobinger biss durch, die ganzen 31 Tage – die Topzeit lautete 1:11 Stunden, den letzten flachen Kilometer absolvierte sie rund um 4:40 Minuten.

Von Beginn an war klar, dass Dobinger mit ihrer Aktion ein besonderes Zeichen setzen möchte, sie unterstützt den Lichtblickhof von Bettina M. „Ich sammle Spenden für diese Organisation, die wiederum kleine Helden und Heldinnen mit Pferdetherapie unterstützen und in Krisenzeiten Zuversicht gibt.“ privat