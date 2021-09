Laufrausch statt Kaufrausch hieß es ausnahmsweise am vergangenen Sonntag in der Shopping City Süd. Da lockte der SCS Run presented by Decathlon hunderte Laufsportler zum spannenden Rundkurs in und um das größte Shopping Center Österreichs.

Mit insgesamt sechs Bewerben, begonnen beim Knirpselauf hin zu einem Schüler- und Jugendlauf sowie Fünf-, Zehn-, 15-Kilometer-Läufen und einem Teamlauf war für jeden etwas dabei. Dabei ging es vor allem über die Distanz von fünf Kilometer naturgemäß spannend zu. So siegte Christoph Buchgraber nur wenige Sekunden vor Matthias Bauer. Bei den Frauen hieß die Siegerin über die kürzeste Distanz Kerstin Karner, die ihre erste Verfolgerin Clara Tschida etwas deutlicher hinter sich ließ.

Über zehn Kilometer war Lisa Hofstättner unantastbar: Die Sportlerin des HSV Marathon Wiener Neustadt lief mit über vier Minuten Vorsprung auf Platz eins. Bei den Herren feierte Thomas Jonas ebenso einen ungefährdeten Erfolg. Ebenfalls souverän fielen die Siege von Luzia Ludwig und Mohammed Mira über 15 Kilometer aus. Die Teamwertung konnte das „Kronehit Team 3“, bestehend aus Olimpia Rezai, Ali Rezai und Matthias Bauer, für sich entscheiden. Der SCS Run ist heuer auch erstmals Teil der Thermen Trophy.