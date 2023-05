SCS als Lauftreff

Zu Christi Himmelfahrt verwandelte sich die SCS in einen Lauf-Tempel. 1.200 Läufer folgten dem Ruf des SCS Run presented by Decathlon, legten in Summe mehr als 5.658 Kilometer zurück.

Die Kinderbewerbe erfreuten sich auch heuer wieder großer Beliebtheit, nicht zuletzt auch aufgrund des vielfältigen Familienunterhaltungsprogramms. Insgesamt gingen 500 kleine und große Nachwuchsläufer im Alter zwischen 1 bis 18 Jahren an den Start und zeigten ihr Können. Neu war heuer der Mini-Sprint beim SCS RUN presented by Decathlon, der erstmals eine spezielle Laufstrecke für Kinder unter 5 Jahren bot und sogleich von 140 „Minis“ absolviert wurde. Große Begeisterung zeigten auch 125 laufbegeisterte Kids in der Kategorie der Sechs- und Siebenjährigen, die den „Knirps-Run“ absolvierten. Komplettiert wurde das Feld von 230 weiteren Kindern zwischen acht und achtzehn Jahren, die den „Kids-Run“ über 1.000 Meter absolvierten.

Melanie Fraiss, Stellvertretende Center Managerin der Westfield Shopping City Süd, zeigt sich begeistert über den Erfolg des Events und betont: „Wir freuen uns sehr, dass es uns auch heuer wieder gelungen ist, so viele sportbegeisterte Menschen aus ganz Österreich zur Teilnahme zu motivieren. Der SCS Run ist aus dem Laufangebot in Niederösterreich nicht mehr wegzudenken. Besonders stolz sind wir, dass heuer so viele Familien mit Kindern mit dabei waren.“

Gábor Pósfai, Geschäftsführer von Decathlon: „Zum vierten Mal waren wir dabei und auch diesmal sind wir wieder begeistert von der Teilnehmerzahl. Das haben wir auch bei unserem Eventzelt bemerkt, wo wir viele Familien mit Springseilen, Kappen und Laufsocken beschenken durften. Vor allem das Ausprobieren von Sport und Spiel stand bei unserem Bereich im Fokus und wurde sehr gerne angenommen.“

Neben der sportlichen Herausforderung stand auch der karitative Gedanke im zentralen Fokus. Die Westfield Shopping City Süd übergab im Zuge der Siegerehrungen einen Spendenscheck in der Höhe von 1.000 Euro an die Ronald McDonald Kinderhilfe.