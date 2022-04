SCS Run spendet an Kinderhilfe

Werbung

Beim 3. SCS Run presented by Decathlon steht das Miteinander von Groß und Klein an oberster Stelle. Beim Lauf um und durch Österreichs größtes Einkaufszentrum wird heuer für schwer kranke Kinder und ihre Familien gelaufen – für jeden absolvierten Kilometer kommt ein Euro der Ronald McDonald Kinderhilfe zugute. Dominik Gschiegl, Projektleiter des SCS Runs, freut sich: „Es bedeutet uns viel, mit der Ronald McDonald Kinderhilfe zusammenarbeiten zu dürfen und mit unserem Event so ein wichtiges Projekt unterstützen zu können. Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Sportlern und Sportlerinnen eine großartige Spendensumme übergeben zu können."

Karin Schmidt, Vorstand der Ronald McDonald Kinderhilfe, ist dankbar für die Aktion: „Jede Hilfe zählt – daher freuen wir uns besonders, wenn uns auch Events wie der SCS Run mit einer wertvollen Spende unterstützen. Es ist schön, dass die Veranstalter von HSG Events an die Kinderhilfe gedacht haben und wir dadurch Familien mit schwer kranken Kindern ein Zuhause auf Zeit bieten können.“.

Über die Ronald McDonald Kinderhilfe

Um gesund zu werden, brauchen schwer kranke Kinder vor allem eines: die Nähe ihrer Familie. Der spendenfinanzierte Verein nimmt sich mit dem einzigartigen Projekt „Ronald McDonald Kinderhilfe Häuser“ seit 1987 diesem Herzenswunsch kleiner Patienten an. Rund 1.200 betroffene Familien finden jedes Jahr für die Behandlungsdauer ihrer Kleinsten in den Appartements der Ronald McDonald Kinderhilfe Häuser ein „Zuhause auf Zeit“ in der Nähe der Kliniken.

Der SCS Run aus sportlicher Sicht

Die Rundkurse, die um das Shoppingcenter sowie durch das Indoor-Areal führen, bieten ein Lauf-Erlebnis der besonderen Art. Es kann zwischen sechs Einzelbewerben gewählt werden:

▪ 5km Rundkurs

▪ 10km Rundkurs

▪ 15km Rundkurs

▪ Teamlauf (3er Team, 5km)

▪ SCS Kids Run

▪ SCS Knirpse Run

Die Anmeldung zum SCS Run ist ab sofort möglich. Westfield Club-Mitglieder (vormals SCS VIPs) dürfen sich bei der Anmeldung über Rabatte freuen. Raiffeisenbank-Kundinnen erhalten ebenfalls eine Ermäßigung. Vergünstigte Startplätze sind bis 30. April erhältlich. Weitere Infos unter www.scs-run.at