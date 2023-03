Sensationslauf von Larissa Matz

Werbung

Larissa Matz zeigte sich schon in den vergangenen Wochen gut in Form, beim Halbmarathon in Graz explodierte die ULC Riverside Mödling Athletin aber förmlich. Matz lief nicht nur zum Sieg (1:16:28 Stunden), sondern auch gleich zu einem neuen ÖLV U23-Rekord.

„Ein Wahnsinnsrennen“

Und weil die österreichischen Staatsmeisterschaften im Rahmen des Grazer Halbmarathons ausgetragen wurden, ging dieser Titel ebenso an die 21-Jährige. Ihre persönliche Bestleistung verbesserte die Langstrecken-Spezialistin um ganze 3:16 Minuten, noch nie lief eine U23-Läuferin in Österreich und folglich auch beim ULC den Halbmarathon schneller. „Es war ein Wahnsinnsrennen“, jubelte Matz angesichts schwieriger Rahmenbedingungen umso mehr. „Eigentlich war der Kurs gar nicht optimal für eine schnelle Zeit, da einige Anstiege dabei waren. Das wird mir lange in Erinnerung bleiben“, konnte es Matz kaum fassen. Der zweite Platz ging mit Cordula Lassacher (1:18:30) ebenfalls an eine Frau mit ULC-Verbindung: Die für den ATUS Knittelfeld startende Athletin agiert in Mödling als Nachwuchstrainerin.