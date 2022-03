ULC Mödling: Markus Fuchs schied bei Hallen-WM in 60-m-Vorlauf aus

Sprinter Markus Fuchs ist im 60-m-Vorlauf der Leichtathletik-Hallen-WM in Belgrad ausgeschieden. Der für ULC Mödling startende Fuchs belegte in seinem Vorlauf in achtbaren 6,68 Sekunden Platz fünf und verpasste damit den Semifinal-Aufstieg der Top-Drei.

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at