ULC Riverside Mödling-Duo siegt im Prater

Die ULC Riverside Mödling Athleten Lena Millonig und Marcel Tobler verteidigten ihren Titel bei der 37. Auflage des Sie+Er-Lauf im Wiener Prater. In starken 25:08 Minuten gewann das Duo den Elite-Bewerb auf der Prater Hauptallee über 2x4 Kilometer. Tobler lieferte in 11:38 Minuten auch die schnellste Einzellauf-Zeit über die vier Kilometer ab. Insgesamt waren 648 Laufpaare in der Bundeshauptstadt am Start. Auf Rang drei im Elite-Bewerb landete mit Tabea Schmid eine weitere ULC-Sportlerin: Sie ging mit Union St. Pölten-Athlet Stefan Scheiflinger an den Start, das Duo brauchte gemeinsam 27:01 Minuten.