ULC Riverside Mödling: Mödling-Läufer brillieren

Zwei erfolgreiche Bewerbe bestritten die Athleten des ULC Riverside Mödling zuletzt. Zum einen beim Erich Racher Gedächtnismeeting in St. Pölten, im Zuge dessen die NÖ Meisterschaften der Langstaffeln ausgetragen wurden. Der ULC holte viele Medaillen.

Unter anderem schlugen die U16-Athleten Manuel Hein, Callum Nussbaumer und Simon Ritzer über die 3x1.000 Meter mit Gold zu. Anja Dlauhy, Leonie Bisanz und Nikola Jörgl holten in der U20 ebenfalls Gold. In der Allgemeinen Klasse wurden Julia Millonig, Fiona Schmid und Lena Millonig ebenso ihrer Favoritenrolle gerecht und liefen zu Platz 1. Für Tabea Schmid gab es bei den Österreichischen Straßenlaufmeisterschaften in Attnang-Puchheim zudem eine erfreuliche Premiere zu bejubeln: Sie holte im U18-Bewerb über fünf Kilometer ihren ersten ÖM-Titel.